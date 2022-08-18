الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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نقيب الأطباء: لتوحيد الجهود بين النقابة ووزارة الصحة

منذ 4 دقائق
نقيب الاطباء المنتخب يوسف بخاش

نقيب الاطباء المنتخب يوسف بخاش

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زار نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه في الوزارة، وبحث معه في الشؤون الصحية واطلعه على التحديات التي يمر بها المجتمع الطبي.

واشار بخاش في بيان بعد اللقاء الى ان “الزيارة هي لشكر الوزير الابيض على تجاوبه السريع مع النقابة لجهة انقاذ صندوق التقاعد من الانهيار والإفلاس، ولاطلاعه على نتائج اجتماعات النقابة مع جمعية شركات الضمان والعمل على تحسين قيمة الرموز الطبية لاختصاصيين الاشعة وعلم الانسجة وعلم المخبري والوصول الى فصلهم من مداخيل المؤسسات الاستشفائية”.

أضاف: “لا بد من العمل على تطوير الوصفة الموحدة الالكترونية للخروج من الوصفة الورقية بهدف تسهيل حصول المريض على العلاج وامكان متابعة تطبيقه والحد من احتمالات المزج بين دواءين متشابهين”.

وشدد على “ضرورة توحيد الجهود بين النقابة ووزارة الصحة لتطوير الطب العائلي ليكون هو المحور في المتابعة الطبية والتشخيص الطبي والعلاج قبل إحالة المريض الى الطبيب الاختصاصي عندما تدعوا الحاجة وهذا ما يساعد ايضا على تخفيض فاتورة الاستشفاء على المريض وعلى الجهات الضامنة في الوقت نفسه”.

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