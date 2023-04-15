نقيب الأطباء: نتابع ملف بدلات الأتعاب

التقى أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت في مقر النقابة في زحلة، “في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها النقابة والقائمة على دعم مكاتب النقابة واللجان الطبية في الأطراف وتوثيق التعاون في ما بين الأطباء أينما وجدوا وفي أي محافظة كان عملهم الطبي”.

وقال النقيب يوسف بخاش: “أوضحنا للزملاء النتائج التي توصلنا اليها بالنسبة لبدلات الاتعاب الطبية المترتبة على مرضى شركات التأمين الخاصة، بفضل تعاون الأطباء واللجان الطبية وتكاتفهم وإصرارهم على تحصيل حقوقهم كاملة، ونعدهم اليوم بمتابعة ملف المستحقات الطبية العالقة بين وزارتي الصحة والمالية ولدى الجهات والصناديق الرسمية الضامنة كافة”.

وختم: “نصر على تطبيق القانون وخصوصا لجهة فصل الاتعاب، لأننا نؤمن بأنها الطريقة الوحيدة لتحصين الطبيب لإكمال رسالته الإنسانية والوقوف الى جانب المواطن الذي بات عاجزا عن تحمل كلفة الفاتورة الاستشفائية”.

وانتهى اللقاء بإفطار دعا إليه عضو مجلس النقابة الدكتور ساري العبدالله وحضرته فاعليات روحية من البقاعين الأوسط والشمالي إضافة الى أعضاء مجلس النقابة ورؤساء اللجان الطبية وفاعليات بقاعية.