نقيب الأطباء يدق ناقوس الخطر: المستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى

دعا نقيب الاطباء يوسف بخاش الى اقرار سياسة صحية شاملة تأخذ بالاعتبار المستجدات الطارئة على هذا القطاع الحيوي، بعد ان بات المواطن عاجزاً عن تأمين استشفائه والمستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى بعد دولرة القطاع اكان لجهة الادوية والامصال ام لجهة المستلزمات الطبية وكذلك الطبيب بات عاجزاً عن تقديم المساعدة بعد ان حجزت امواله في المصارف وبات ينتظر عمله اليومي فضلاً عن انعدام قدرة المريض الشرائية ما يحتم التعاون بين الجميع لاقرار ورشة عمل تخرج بحلول منصفة للجميع.

وشدد خلال استقباله رئيس الاسعاف الشعبي عماد مكاوي يرافقه الدكتور فواز حسامي والدكتور اكرم بركات على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الجمعيات الطبية والمستوصفات الشعبية واجهزة الدفاع المدني لاسيما في هذه المرحلة التي يمر فيها الوطن والمواطن على حد سواء وبعد ان لامست الطبقات الشعبية خط الفقر.

وكان بخاش قد التقى وفداً من المعهد العالي للاعمال ضم نائب رئيس المعهد توماس السعد والمسؤولة عن الفرع الذي يهتم بشؤون الصحة والبيئة السيدة رنا جريصاتي وتم الاتفاق على مزيد من التعاون بين الجمعيات العلمية والطبية خصوصا في ظل النقص الحاد في الاطباء الاختصاصيين بعد موجة الهجرة الاخيرة وبالتالي ضرورة الاعتماد بشكل اكبر على طب العائلة .