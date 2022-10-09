الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقيب الأطباء: 30 بالمئة من القطاع الطبي غادروا لبنان

منذ 17 دقيقة
الدكتور يوسف بخاش

الدكتور يوسف بخاش

A A A
طباعة المقال

طمأن نقيب الأطباء يوسف بخاش الناس بشأن الكوليرا، محذراً في الوقت نفسه من خطورة الاستهتار في الموضوع، على اعتبار أن عدد الحالات لم يتخطّ الإصابتين أو الـ 3 إصابات في لبنان.

وقال عبر الـ”MTV”: يجب عزل المصابين بالكوليرا لكسر سلسلة العدوى ووزارة الصحة بدأت بفحص المياه لمعرفة مصدر الانتشار إذا كان من سوريا أو من تلوّث المياه الجوفية.

ولفت بخاش إلى أن “هجرة الأطباء لم تتوقف وحوالى 30 في المئة من القطاع الطبي غادروا لبنان وهذا الأمر سيؤدي إلى تعذّر وصول المواطن إلى الخدمات الطبية”.

وتابع بخاش: “بدأنا نلمس قلّة أطباء الأشعة وهناك طلب على القطاع الطبي والتمريضي في الخارج ونحن كنقابة نتواصل مع الانتشار للتنسيق معهم كي يزوروا لبنان دورياً وكي يعملوا في المراكز الصحية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نعمة محفوض نقيباً للمعلمين في المدارس الخاصّة
    الوسيط الأمريكي آموس هوكستين
    هوكشتاين يسلم لبنان الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات
    مستشفى رفيق الحريري
    تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
    منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
    منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
    صورة من الفيديو
    إنتفاضة إيران
    بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!