نقيب الأطباء: 30 بالمئة من القطاع الطبي غادروا لبنان

طمأن نقيب الأطباء يوسف بخاش الناس بشأن الكوليرا، محذراً في الوقت نفسه من خطورة الاستهتار في الموضوع، على اعتبار أن عدد الحالات لم يتخطّ الإصابتين أو الـ 3 إصابات في لبنان.

وقال عبر الـ”MTV”: يجب عزل المصابين بالكوليرا لكسر سلسلة العدوى ووزارة الصحة بدأت بفحص المياه لمعرفة مصدر الانتشار إذا كان من سوريا أو من تلوّث المياه الجوفية.

ولفت بخاش إلى أن “هجرة الأطباء لم تتوقف وحوالى 30 في المئة من القطاع الطبي غادروا لبنان وهذا الأمر سيؤدي إلى تعذّر وصول المواطن إلى الخدمات الطبية”.

وتابع بخاش: “بدأنا نلمس قلّة أطباء الأشعة وهناك طلب على القطاع الطبي والتمريضي في الخارج ونحن كنقابة نتواصل مع الانتشار للتنسيق معهم كي يزوروا لبنان دورياً وكي يعملوا في المراكز الصحية”.