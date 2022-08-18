نقيب الاطباء: لا بد من العمل على تطوير الوصفة الموحدة الالكترونية

زار نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض فيى مكتبه في الوزارة، وبحث معه في الشؤون الصحية واطلعه على التحديات التي يمر بها المجتمع الطبي.

واشار بخاش في بيان بعد اللقاء، الى ان “الزيارة هي لشكر الوزير ابيض على تجاوبه السريع مع النقابة لجهة انقاذ صندوق التقاعد من الانهيار والإفلاس ولاطلاعه على نتائج اجتماعات النقابة مع جمعية شركات الضمان، والعمل على تحسين قيمة الرموز الطبية لاختصاصيين الاشعة وعلم الانسجة وعلم المخبري والوصول الى فصلهم من مداخيل المؤسسات الاستشفائية”.

اضاف: “لا بد من العمل على تطوير الوصفة الموحدة الالكترونية للخروج من الوصفة الورقية بهدف تسهيل حصول المريض على العلاج وامكانية متابعة تطبيقه والحد من احتمالات المزج بين دوائين متشابهين”.

وشدد على “ضرورة توحيد الجهود بين النقابة ووزارة الصحة لتطوير الطب العائلي ليكون هو المحور في المتابعة الطبية والتشخيص الطبي والعلاج قبل إحالة المريض الى الطبيب الاختصاصي عندما تدعو الحاجة، وهذا ما يساعد ايضا على تخفيض فاتورة الاستشفاء على المريض وعلى الجهات الضامنة في نفس الوقت”.