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نقيب الاطباء من بكركي: القطاع الصحي على حافة الإنهيار

منذ دقيقة واحدة
نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

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صرح نقيب الاطباء في لبنان شرف ابو شرف، خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، “لاطلاعه على الاجواء المأزومة التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان، واسباب الوقفة التضامنية التي نفذها سابقا”، بأن “القطاع الصحي على حافة الإنهيار اذا لم يلقَ سريعا ‏دعم الجهات المعنية ماليا واجتماعيًا وأمنيًا”.

‏وطالب أبو شرف، بحسب بيان، بـ”إيجاد حل سريع لهذه المعضلة عبر رصد الميزانية اللازمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودفع أتعاب العاملين الصحيين، وتسهيل معاملاتهم المصرفية، وتوفير الحماية الأمنية لهم، وبذلك نستطيع أن نضع حدا للهجرة المتمادية للأطباء والممرضات والممرضين”.

وأكد أن “الحل ‏يكون بإيلاء الأمور الصحية الأولوية حفاظا على هذا القطاع حتى يتمكن من الاستمرار في عمله والبقاء في بلده”.

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