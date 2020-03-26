نقيب الاطباء يناشد المصابين بعد التكتم.. وتحذيرات من فحوصات غير دقيقة للكورونا

كشف رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية عن فحوصات غير دقيقة لفيروس كورونا، وقال في بيان انه” عطفا على تحذيره عن فحوصات غير دقيقة للكورونا، جاءه اول تعليق يؤكد مخاوفه من مدير احدى اهم المؤسسات الاجتماعية في بيروت ولبنان.

 

حيث تلقوا نتيجة متضاربة لفحص PCR لذات الشخص ما بين الحريري واوتيل ديو، رغم اعادتها مرتين.. المطلوب التشدد بالرقابة والاستعانة بالتصوير الطبقي المحوري المصدر CT”.

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من ناحيته وجه نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ نداء الى المواطنين ناشدهم فيه عدم التكتم على حالاتهم في حال شكوكهم باصابة او بعوارض مرض كورونا،

حتى لو كانوا في الحجر المنزلي الضروري، بعد حصول مشكلات عدة في المستشفيات ومع ​الصليب الاحمر اللبناني​ نتيجة تكتم المصابين بعوارض كورونا على حالتهم، الامر الذي يؤثر سلبا ويتسبب بضرر كبير على متطوعي الصليب الاحمر والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين يضطرون الى عزل انفسهم في وقت متأخر احيانا او بعد فوات الاوان، وحفاظا على صحة المعنيين في القطاع الاستشفائي وخصوصا في الصليب الاحمر اللبناني الذين ينقلون هؤلاء المرضى.

وأكد ابو شرف ان الجميع مسؤولون، والاصابة ب​فيروس كورونا​ ليست عيبا، وبالتعاون والتضامن ننقذ انفسنا ومحيطنا وبلدنا.

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