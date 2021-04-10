نقيب السائقين العموميين في الشمال: نؤيد مقررات اتحاد النقل البري

أيد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد في بيان، “مقررات اجتماع اتحاد النقل البري المنعقد في الاتحاد العمالي العام”.

وشدد على أن “المسار البديهي هو ذاك الذي اقترحه الاتحاد، لا سيما لجهة التخفيف عن المواطنين ودفع المعاينة في شركات المال أو النافعة، ولجهة ضبط الأسواق، ووضع حد لتهريب المحروقات وبيعها في السوق السوداء في ظاهرة مؤسفة محزنة، ولجهة تنظيم عمل السائقين على كامل الأراضي اللبنانية واعتماد بطاقة وزارة النقل”.

ولفت إلى أزمة حصر الرغيف بالافران “في ظاهرة يرفضها الناس، ونحن معهم نؤكد غياب حكومة تصريف الأعمال في حماية مصالح الناس”.

واستغرب السيد أزمة اللحوم وأسعارها وقال: “قبيل عيد الفصح برزت أزمة مشابهة، وعشية بدء شهر رمضان المبارك، أزمة جديدة، وكأن الهدف دائما لقمة الناس وتعقيد الأمور بشكل ممنهج”.