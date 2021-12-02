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نقيب الصيادلة: إذا كنت تحب المريض اللبناني فادعم الدواء اللبناني

2 - ديسمبر - 2021
الدكتور جو سلوم

الدكتور جو سلوم

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زار النقيب الجديد للصيادلة الدكتور جو سلوم مقر نقابة مصانع الادوية في نهر الموت، حيث كان في استقباله النقيبة كارول ابي كرم واعضاء من النقابة.

ابي كرم
وأشارت ابي كرم الى أن هذه الزيارة “تحمل رسالة مهمة بأن قطاع صناعة الادوية المحلية هو قطاع اساسي في الاقتصاد اللبناني والامن الدوائي”. وقالت: “المصانع المحلية كانت الى جانب الصيادلة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وعملت على تأمين الادوية للصيدليات ولكن ليس بالكمية التي نطمح لها بسبب صعوبة استيراد المواد الاولية”.

وإذ أكدت أن “صناعة الدواء مستمرة بالتعاون مع نقابة الصيادلة”، دعت الصيادلة الى “اعتماد الادوية المحلية كأولوية لتأمين استمرارية هذا القطاع واستمرارية البلد”.

وتمنت على “شركات الادوية العالمية ألا تغادر لبنان”، ودعتها الى “الشراكة والتعاون من أجل الاستمرارية”، مشددة على “ضرورة التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة للنهوض بهذا القطاع وتأمين استمراريته ليكون البديل بجدارة”.

سلوم
بدوره، قال سلوم: “اذا بتحب لبنان حب صناعتو، وانا أضيف اذا كنت تحب المريض اللبناني فادعم الدواء اللبناني”.

أضاف: “هذه زيارتي الاولى خارج النقابة، وأردناها ان تكون وجدانية وزيارة ايمان بهذا الصرح الذي يضم نقابة المصانع الدوائية اللبنانية لنؤكد دعمنا المطلق لكل امكانات النقابة للصناعة الدوائية التي يجب ان تكون البديل الاول كي لا نقول الاوحد”.

وتابع: “كما قالت النقيبة يجب ان نكون بشراكة كاملة مع قطاع الشركات العالمية كي لا تغادر لبنان”.

وأردف: “الصناعة الدوائية تفتح المجال لشتى انواع التوظيفات والخبرات، وهذا ما نريده. فنقيب الصيادلة هو سفير للصناعة المحلية، طبعا نحن مع الادوية البراند وغيرها ولكن في لبنان وخارجه يجب اولا ان ندعم صناعتنا المحلية التي نفخر بها”.

وختم: “نحن مستمرون في دعم الصناعة المحلية، وأبواب النقابة مشرعة امام الجميع ونضع كل الامكانات بتصرف مصانع الادوية لننهض معا بهذا القطاع”.

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