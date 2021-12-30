الخميس 26 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 30 ديسمبر 2021 |
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نقيب الصيادلة: البطاقة الدوائية ستغطي سعر الدواء بشكل كامل

منذ 29 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم
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أكد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم على “ضرورة تأمين التمويل للبطاقة الدوائية والاستشفائية وليس الاتكال فقط على البطاقة التمويلية التي لم تبصر النور حتى اليوم”.

وقال، ان “الصيادلة يبذلون اقصى جهدهم لتأمين الادوية للمرضى، ولكن في حال كان هناك مريض بحاجة الى دواء لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر عبر وصفة طبية، فان الصيدلي مضطر لان يخزن هذا الدواء عنده لتغطية هذه الفترة”.

وأشار الى ان “الصيادلة بذلوا جهودا مضنية خلال فترة انتشار فايروس كورونا بدوامات كاملة في صيدلياتهم لخدمة المرضى مع تعريض أنفسهم للخطر”.

وأعلن ان النقابة ستكرم الصيادلة الشهداء. وكشف عن أن “البطاقة الدوائية ستغطي سعر الدواء بشكل كامل وستؤمن بشكل مباشر من الصيدلي الى المريض”.

بدوره، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في مؤتمر صحفي مشترك مع سلوم أن “التعاميم التي تحدد السحوبات من المصارف، هي شكل من أشكال السرقة الموصوفة والمقنعة والتي تؤدي إلى خسارة المودعين لقرابة الثلثين من مدخراتهم وأموالهم وهذا أمر ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة والعمال”.

ودعا جميع المودعين إلى “عدم التقيد بهذه التعاميم والسير بمندرجاتها إلا في حالات الضرورة القصوى”. وتناول الاسمر في كلمته نقاطاً عدة، أهمها تعاميم مصرف لبنان الصادرة في موضوع الدواء، “والكوارث التي من الممكن ان تحل بالمواطن في حال رفع الدعم الكلي عن القمح والدواء”، مشيراً الى ان سعر ربطة الخبر سيتراوح ما بين 28 و30 ألف ليرة”.

وشدد على “أهمية توفير البطاقة الدوائية والاستشفائية لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وضرورة دعم الصناعة المحلية وتطويرها في موضوع الدواء واعادة احياء المختبر المركزي والمكتب الوطني للدواء، الى جانب الرقابة على الادوية المستوردة وحصرها بأنواع معينة”.

ودعا نقابة الاطباء الى “اصدار قرار لتنظيم الوصفات الطبية بما يتلاءم مع ترشيد استعمال الدواء”، محذراً من “انهيار المؤسسات وانتشار الفلتان الامني في حال استمرار الوضع على حاله”.

 

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