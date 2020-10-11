نقيب الصيادلة: الصيدليات فارغة.. والأرجح هناك تهريب للأدوية

أشار نقيب الصيادلة ​غسان الأمين​ إلى أن “​الصيدليات​ فارغة من ​الأدوية​، وأنا حذرت منذ أكثر من 6 أشهر ولا زلت أحذر من وضع الصيدليات المأساوي، واليوم تفاقمت الأزمة أكثر والصيدليات كانت تسلم الأدوية بـ “القطارة” وكان الحل جيد”، منوهاً بأنه “اليوم نحن استوردنا أقل بنسبة 10% فقط مما استوردناه السنة الماضية، بالتالي لا يجب ان يكون لدينا ازمة حادة. اليوم الصيدليات لا تتسلم الأدوية منذ أكثر من 15 يوما”.

ولفت الأمين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “السؤال الكبير الذي نسأله، صحيح أننا كنا في فترة هلع وتخزين أدوية من قبل الناس، ولكن هذا الهلع لا يؤدي لأزمة حادة. اليوم هناك احتمالين، إما أن الادوية مخزنة في مكان معين وينتظر مخزنوها رفع الدعم للإستفادة منها، وإما والارجح أن هناك تهريب للأدوية”، مشدداً على أن “التحقيق سهل إذا أردنا أن نفتحه، ويمكننا أن نرى الكمية التي استوردها المستودر والكمية التي باعها ولمن باعها، وكال هذا يظهر معنا”.

كما أكد أنه لا يمكنه “الدخول على المستورد لمعرفة كم استورد وكم باع، وهذه مسؤولية ​الدولة​، كذلك بالنسبة للصيدليات أيضاً، نحن والوزارة واحد، والوزير دعا لاجتماع لهذا الموضوع وسيكون لدينا رأي واحد لفتح تحقيق”.