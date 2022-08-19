نقيب الصيادلة: الصيدليات ملتزمة تسليم المواطنين كل علب الحليب التي أرسلت اليها

أشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور “جو سلوم” في بيان، الى أن الأحاديث “كثرت في الساعات الاخيرة عن تسلم الصيدليات كمية معينة من علب حليب الاطفال. ويهم نقابة صيادلة لبنان التأكيد أولا أن الصيادلة ملتزمون بتسليم المواطنين كل علب الحليب التي أرسلت اليهم، بغض النظر عن الكمية المسلمة اليهم، والمدة الزمنية التي تكفي حاجة السوق”.

وأضاف: “ظهر من الكشف الجاري على الصيدليات، أنّ معدل عدد علب الحليب المسلَّم حتى الساعة، لا يتجاوز الـ ٣٠ علبة حليب لكل صيدلية، من مختلف الانواع والاعمار.

وأمل أن يُسلّم المزيد، بما يكفي حاجة المواطنين.