الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقيب الصيادلة: دياب وسلامة مسؤولان عن إيجاد صيغة لتأمينه

10 - يونيو - 2021
غسان الأمين​

غسان الأمين​

A A A
طباعة المقال

أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين، إلى أنّ “لا قناعة لديّ بأن الإضراب في لبنان يوصل إلى نتيجة، وفي القانون لا يمكن أن تدعي نقابة الصيادلة إلى الإضراب، وممنوع على الصيدلي الإقفال من دون إذن وزارة الصحة العامة، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، والكثير منها على طريق الإقفال ، ولا أدوية؛ لذلك من الطبيعي التداعي إلى الإضراب يومَي الجمعة والسبت المقبلين”.

ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة إلى أنّ “الصيادلة اتّخذوا هذا القرار على أمل أن تصحى الضمائر، ولكي يعرف المواطنون أنّ الصيادلة أصدقاؤهم، ولا يجوز استخدام ردّات فعل عنفيّة بحقّهم”، مشدّدًا على أنّ “الدواء خط أحمر، و”ما حدا يتشاطر” بهذا الموضوع”. وأكّد أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة مسؤولان عن إيجاد صيغة لتأمين الدواء. كلّ الشغل الحاصل الآن “ترقيبع بترقيع”، وإذا لم يتداركوا الأمر، فنحن ذاهبون إلى الأسوأ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    عملية سلب
    تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: جزء من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة