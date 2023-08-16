الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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نقيب الصيادلة: علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة

منذ 56 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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رأى نقيب صيادلة لبنان جو سلوم ان “النقص في أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وتفاقم الحالة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، يُحتّم على القادة المتحاورين في ايلول ان يجترحوا حلولا لتأمين الأدوية، بخاصة لمرضى السرطان”.

واكد في بيان، أن “الإستحقاق الرئاسي على أهميّته والذي تأجّل لأشهر دون أي مبرّر، يحتمل ربّما بعض التأجيل، ولكن علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة”.

وكان قد سجل لبنان بحسب تقرير نشره “المرصد العالمي للسرطان” المنبثق عن منظمة الصحة العالمية في مارس 2021، 28,764 إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11600 حالة عام 2020.

وسبق أن أشارت “الوكالة الدولية لأبحاث السرطان”، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عام 2018، إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى بين دول غربي آسيا، بعدد الإصابات قياساً بعدد السكان، وأن هناك 242 مصابا بالسرطان، بين كل 100 ألف لبناني.

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