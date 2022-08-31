نقيب الصيادلة: كميات حليب الأطفال التي تلقيناها غير كافية

أشار نقيب الصيادلة جو سلوم، في حديثٍ لإذاعة “صوت لبنان”، إلى أن “الصيادلة يلتزمون تأمين الدواء المصنع محليا، لأنه الحل الأمثل”.

وأوضح “أننا تلقينا كميات من حليب الأطفال منذ فترة ونقوم بتسليمها لمن يطلبها لكنها غير كافية”، وأكد أن “الدواء المتوفر هو اللبناني”.

ويتصدر فقدان حليب الأطفال من الصيدليات المشهد، مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصرخات الأهالي، حيث تم إنشاء صفحات خاصة لعرض حاجتهم إلى حليب، وسط استفحال هذه الأزمة القديمة المتجددة، فالصورة لم تكن مختلفة العام الماضي، نتيجة عدم توفر الأموال في مصرف لبنان لفتح الاعتمادات اللازمة لهذا الغذاء الأساسي، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن جزء من فئات الحليب وإبقاء الدعم جزئيا على البعض الآخر، ومع هذا لم تحل المشكلة بشكل نهائي.