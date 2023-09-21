نقيب الصيادلة: لاعتماد مختبرات معهد البحوث الصناعيّة

زار نقيب الصيادلة جو سلوم معهد البحوث الصناعيّة بحضور النائب السابق سليم خوري، واطلع على مختبرات المعهد المتطورة والعالية المعايير المعتمدة عالمياً.

إثر الزيارة، دعا سلوم المعنيين الى “اعتماد مختبرات المعهد للتأكّد من نوعيّة الدواء وجودته، خصوصاً في مراحل تسجيل الدواء المستورد أو المصنّع محلياً، فلدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فتفضلوا اعتمدوه”.

وختم: ليس لدينا من مبرّر لإنشاء مختبر مركزي وتحمّل تكاليفه او التأخير في الشروع بإنشاء الوكالة الوطنيّة للدواء تحت حجّة ان لا مختبر مركزياً لدينا.

وفي تصريح سابق عن أزمة الدواء في لبنان، اعتبر نقيب الصيادلة إثر استقباله وفد من “نصرة القدس”، أن “النازحين السوريين يهدّدون الأمن الصحّي في البلاد، فهم إضافة الى مزاحمتهم اللبنانيين على الكمية المحدودة من الأدوية المتوافرة والمنشآت الصحيّة المتهالكة، يقومون بإنشاء مراكز غير شرعية تتعاطى تجارة شتّى أنواع الأدوية المهرّبة”، داعياً المسؤولين الى “تحمّل مسؤوليتهم قبل الانفجار الكبير على الصعد كافة”.