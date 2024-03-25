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نقيب الصيادلة لصوت بيروت: يجب الاستمرار بدعم الدواء المصنع محلياً

منذ 38 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

أميمة شمس الدين
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إثر الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان برزت أهمية الأدوية المصنعة في لبنان بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية المستوردة سيما وأن الأدوية الوطنية تميزت بالجودة و بأسعار مقبولة لدى المواطنين.

لكن في لبنان الأمور الإيجابية لا تستمر طويلاً كيف لا و نحن في دولة تعمل على تجويع شعبها بدلاً من أن تؤمن لهم حياة كريمة في وطن يجب ان يحميهم و يحضنهم.

فمؤخراً تم رفع الدعم عن المواد الأولية للأدوية المصنعة محلياً مما أدى إلى ارتفاع أسعارها من 5% و 10% إلى 100% كما قال نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، الذي أكد أن نوعية الدواء المصنع محلياً جيدة جداً و كانت تبلغ حصته في الأسواق المحلية حوالي 60%سيما أدوية الأمراض المزمنة و غيرها.

وأسف سلوم لأنه مع ارتفاع أسعار الأدوية الوطنية لن يتمكن الكثير من المواطنين من شرائها و بالتالي سيتحولون إلى السوق السوداء و الأدوية المهربة والمزورة.

وأوضح سلوم أنه ضمن الصيدليات تبقى الأدوية المصنعة محلياً أرخص نسبياً مقارنةً مع الأدوية المستوردة “لكن من المؤكد ان هناك الكثير من المواطنين لم يعد بإمكانهم تحمل الأسعار الجديدة المرتفعة و هنا تأتي خطورة التحول إلى السوق السوداء”.

وختم سلوم متأسفاً لعدم وجود سياسة دوائية في لبنان و عدم التبصر إلى الأمام و وضع خطة قائمة على الاستمرار بدعم الدواء المصنع محلياً.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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