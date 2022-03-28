نقيب الصيادلة: مواقف وزير الصحة فيها تجنّ وظلم كبير

صدر عن المكتب الإعلامي نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم البيان الآتي: “فاجأنا معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الذي نجل توجهاته الصحية والوطنية، والسياسات الدوائية المعتمدة من قبله هذا الصباح بسلسلة مواقف نرى فيها تجنيا وظلما كبيرا يطال الشريحة الكبرى من الصيدليات.

وأشار البيان الى أن الصدليات، طوال الأزمة الدوائية، ومنها جائحة كورونا كان همها الأوحد تامين الدواء للمرضى بعيدا من أي حسابات أخرى، وبقيت إلى جانب المريض رغم حرمانها من تسلم الأدوية بشكل واسع، وتكبدها خسائر جمة من رأسمالها، وما رفعها الصوت والتلويح بالاضراب، إلا تحذيرا من مغبة عدم تسلمها الدواء، وبغية تأمينه للمرضى”.

وأكد “التزام الصيادلة بقاطبتهم، تطبيق القوانين”، لافتا إلى أن “نقابة الصيادلة ماضية في التأكد من ذلك”.

وختم: “بكل اعتزاز، إن صيادلة لبنان هم مثل للاخلاق والروح الانسانية والوطنية، وأثبتوا ذلك في كل الظروف”.