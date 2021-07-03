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نقيب الصيادلة: نحن أمام امتحان كبير

3 - يوليو - 2021
نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين

نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين

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كشف نقيب الصيادلة غسان الامين عن “سوء التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن تأمين الدواء، ابتداء من الحكومة وصولًا الى المصرف لبنان”.

وأعلن في حديث للـLBC انّه “مع كل تصريح لحاكم المصرف المركزي، يتحرّك المستوردون، وتعود أزمة الدواء الى الواجهة من جديد”.

لفت الى ان “وزير الصحة حمد حسن مصرّ على عدم رفع الدعم عن الأدوية، وعدم ترشيده”.

قال الأمين ” نحن مع وزير الصحّة في خطته، ولكن ان تعثّر الأمر، فيجب التعاون لترشيد الدعم كما يجب”.

أضاف:” نؤيّد تأمين الدواء بسعر منخفض ونحن ضد انقطاعه”.

تابع “نحن امام امتحان كبير وبعد السابع من تموز، ستتكوّن صورة واضحة عن مخزون الدواء عند المستوردين وعن خطة وزارة الصحة”.

وختم “بزرت اجواء، تفيد بارتفاع سعر أدوية الـ over the counter ولكن هذا الامر ليس واضحاً في الوقت الحالي”.

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