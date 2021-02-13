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نقيب الصيادلة: نضع كافة طاقاتنا بتصرف وزارة الصحة

13 - فبراير - 2021
نقيب الصيادلة غسان الأمين

نقيب الصيادلة غسان الأمين

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صدر عن نقيب الصيادلة غسان الأمين البيان الآتي:

“تتوجه نقابة صيادلة لبنان بالشكر والتقدير لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن للجهود التي بذلها ويبذلها في سبيل تأمين اللقاح لمواجهة جائحة الكورونا رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها بلدنا الغالي لبنان.

هذه الجهود التي بدأت تأتي ثمارها بوصول أول شحنة من لقاح Pfizer وتعلن أنها تضع كافة طاقاتها بتصرف وزارة الصحة العامة متمنية على معالي الوزير مواصلة التعاطي بملف اللقاح وبعملية توزيعه بالشفافية والمصداقية التي عاهدنا بها منذ توليه مسؤولياته كوزير للصحة العامة”.

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