نقيب الصيادلة يتأسف: نضرب قطاعًا بأكمله لمصلحة "تجار الشنط"

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم، في بيان، أن “السواد الأعظم من الصيادلة ملتزم القوانين وخسر رأسماله في صيدلياته، في حين المتاجرة بالمدعوم كان على عينك يا تاجر، وإن من ضحى بحياته وعلمه ولقمة عيشه يستحق الانحناء له لا العكس”.

وعن النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم، اعتبر سلوم باسم مجلس النقابة، أن “هذا المشروع سيقفل آلاف الصيدليات، وذلك لعدم القدرة المالية للصيدليات المتهاوية أصلًا على تحمل تكاليفه، ما سيؤدي إلى حجب الدواء الجيد عن المرضى وتشجيع الدواء المهرب، والسوق السوداء المزدهرة أصلًا، والصيدليات غير الشرعية”.

وختم: “من المؤسف في مكان أن ننال من كل ما هو شرعي، ونضرب قطاعًا بأكمله وقف إلى جانب المرضى في أحلك الأوقات لمصلحة تجار الشنط والتفلت المستشري”.