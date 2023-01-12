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نقيب الصيادلة يحذر من كارثة صحية تهدد سلامة غذاء الأطفال

منذ 26 دقيقة
نقيب الصيادلة "جو سلوم"

نقيب الصيادلة "جو سلوم"

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أشار نقيب الصيادلة جو سلّوم إلى أنّ “الأدوية المهرّبة تغزو الأسواق اللبنانية وهذه كارثة صحّية”، لافتاً إلى أنّ “لا صلاحيات لدينا بالتفتيش خارج نطاق الصيدليات أي “تجار الشنط” وغيرهم”.

وأضاف سلّوم في حديث لـmtv، أنّ “التراجع الكبير في استيراد الأدوية يدلّ على أنّ اللبنانيين يلجؤون إلى الأسواق البديلة “وهيدا مش ذنبهم”، مشدّداً على وجوب أن تتّخذ الدولة قراراً جريئاً بالتشدّد بضبط الحدود ومنع إدخال الدواء المهرّب وتأمين الدواء الجيّد.

كما رأى أنّ “الحلّ برفع الدّعم، ولكن هذه الخطوة يجب أن تتبعها بطاقة صحّية مع دعم مادّي لشراء الدواء”.

ودقّ سلّوم ناقوس الخطر لافتاً إلى “أنّنا ذاهبون إلى مجاعة وسلامة غذاء الأطفال مهدّدة”، كاشفاً عن “تحرّك نقوم به على كافة الأصعدة داخليًّا وخارجيًّا ولمؤتمر مانحين في موضوع الدواء والحليب”.

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