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نقيب المصورين تفقد الصحافيين والمصورين على الحدود الجنوبية

منذ 38 دقيقة
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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون، اليوم الأربعاء، بأن نقيب المصورين علي علوش يرافقه الزميل حسين فقيه، تفقدا الصحافيين والمصورين المرابطين على الحدود الجنوبية، وتحديداً في القطاع الشرقي في مرجعيون.

واطلع علوش على الواقع الميداني وهواجس المصورين وحاجاتهم والتحديات التي يواجهونها وما يقدمونه في سبيل تقديم الصورة والخبر الدقيق.

وتسلّمت النقابة من اليونيسكو عبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري 5 دروع و5 خوذ تم وضعها في تصرف الصحافبين ممن هم يحتاجون إليها لتغطية الحرب على سبيل الإعارة، لتأمين الحماية لهم من مخاطر الاعتداءات.

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