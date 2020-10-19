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نقيب المعلمين: على المدارس إبلاغ وزارة التربية عن أي حالة كورونا قد تكتشف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2020 8:56 مساءً
نقيب المعلمين ​رودولف عبود​

نقيب المعلمين ​رودولف عبود​

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أشار نقيب المعلمين ​رودولف عبود​، إلى أن “هناك نسبة حضور عالية لدى ​الطلاب​ في ​المدارس​، وهم شعروا بالراحة أكثر، وهم مقتنعون أن لا شيئ يعوض عن التعلم الحضوري، وهم مرتاحون جدا”.

وأوضح النقيب عبود، خلال تصريح تلفزيوني، إلى أنه “يجب على الأهل أن يبلغوا عن أي حالة صحية يشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​، ولا يجب عليهم إخفاء ذلك على الإطلاق، وعلى المدارس أيضا أن تخبر عن أي حالة، وأن تتبع الإرشادات والبروتوكول الصحي التي أصدرته ​وزارة التربية والتعليم العالي​، ويجب أن يكون هناك الشفافية اللازمة والتصريح عن ​حالات​ العدوى ان تم اكتشافها”.

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