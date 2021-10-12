نقيب معامل تعبئة الغاز: لتحديد جدول جديد بحسب سعر صرف الدولار

ناشد نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين في بيان، وزير الطاقة وليد فياض “تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق”.

وقال: “بعد الإرباك الذي حصل في الاسواق وإقفال مراكز التعبئة الاسبوع الماضي، وكنا نأمل خيرا من معالي وزير الطاقة، وما زلنا نراهن عليه وعلى إنصافنا بأن يأخذ في الاعتبار أوجاع المعامل والخسائر التي يتكبدونها مع شركات الاستيراد من وراء إصدار الجداول السابقة واحتساب سعر الصرف غير الواقعي مع السعر المتداول يوميا”.

أضاف: “إننا نوجه له كتابنا هذا لكي يصار الى تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق”.

وأوضح أن كلفة قارورة الغاز:

952 دولارا سعر الطن بأرضه.

19500X سعر الصرف.

185,640

400+ يضاف من جديد 40000 ليرة رسوم عن كل طن.

3900+ رسم تبديل القوارير

940‚189 كلفة القارورة واصلة ارض المعمل.

100‚180 المطلوب بيعها حسب جدول تركيب الاسعار.

9840 الخسارة الاجمالية لكل قارورة في ارض المعمل.