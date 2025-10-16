الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقيب مهندسي الشمال يدعو السلطات لإعادة تشغيل معمل مياه تنورين بعد ثبوت سلامة عيناته

منذ 32 دقيقة
نقيب مهندسي الشمال السابق المهندس بهاء حرب
A A A
طباعة المقال

أشار نقيب مهندسي الشمال السابق، المهندس بهاء حرب، في بيان، إلى أنه “بعد التواصل مع المعنيين وإدارة شركة مياه تنورين، تم إبلاغه بأن نتائج فحوص عينات المياه الصادرة عن وزارتي الزراعة والصحة أثبتت خلوها من أي بكتيريا أو تلوث، إلا أن وزير الصحة لم يوقع حتى الساعة قرار إعادة تشغيل المعمل”.

وأوضح حرب أن استمرار إغلاق المعمل يضر بالعمال والمواطنين على حد سواء، داعيًا كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصحة إلى “معالجة الموضوع بسرعة وتصحيح الخطأ، ورفع الظلم عن المعمل وعماله والمواطنين فورًا”.

وأكد أن المياه في المعمل سليمة تمامًا، وأن إعادة تشغيله أصبحت مسألة عاجلة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي
وزيرة التربية تطلق خمسة مشاريع إصلاحية في التعليم بالشراكة مع اليونسكو لتعزيز الجودة والحوكمة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يلتقي ممثل الأمم المتحدة ومفتي صور وجبل عامل لبحث الأوضاع العامة
وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان
وزيرة الشباب تتباحث مع منظمة الصحة العالمية حول مشاريع شابة مشتركة

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة