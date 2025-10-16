نقيب مهندسي الشمال يدعو السلطات لإعادة تشغيل معمل مياه تنورين بعد ثبوت سلامة عيناته

أشار نقيب مهندسي الشمال السابق، المهندس بهاء حرب، في بيان، إلى أنه “بعد التواصل مع المعنيين وإدارة شركة مياه تنورين، تم إبلاغه بأن نتائج فحوص عينات المياه الصادرة عن وزارتي الزراعة والصحة أثبتت خلوها من أي بكتيريا أو تلوث، إلا أن وزير الصحة لم يوقع حتى الساعة قرار إعادة تشغيل المعمل”.

وأوضح حرب أن استمرار إغلاق المعمل يضر بالعمال والمواطنين على حد سواء، داعيًا كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصحة إلى “معالجة الموضوع بسرعة وتصحيح الخطأ، ورفع الظلم عن المعمل وعماله والمواطنين فورًا”.

وأكد أن المياه في المعمل سليمة تمامًا، وأن إعادة تشغيله أصبحت مسألة عاجلة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين.