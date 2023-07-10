نقيب موظفي الخلوي: الحوار مفتوح.. والحلّ قريب

أكد نقيب موظفي “ألفا” و”تاتش” نبيل يوسف “وجوب أن يحصل جميع الموظفين على حقوقهم كاملة وتطبيق النظام الداخلي للشركتين ليشملهم جميعاً من دون استثناء”.

وقال لـ “المركزية”: نحن العمود الفقري لهذا القطاع وسوف نصونه كما اعتدنا منذ عشرات السنين، على رغم الظروف الصعبة والأزمات التي مرت على لبنان، استطعنا المحافظة على استمراية القطاع وحمايته من الانهيار، وكل ما نطالب به اليوم هو الاستحصال على هذه الحقوق من أجل الصمود في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف: كنقابة نحن على تواصل دائم مع إدارات الشركتين ووزارة الاتصالات، لصون حقوق الموظفين، ونتابع جميع الأمور العالقة للوصول إلى حلها بأسرع وقت ممكن.

ويجزم ختامًا: “نحن لم ولا نريد تعطيل قطاع الاتصالات ولا زعزعة الأوضاع خصوصًا وأننا في موسم سياحي، والحوار مفتوح مع وزارة الاتصالات ونتواصل معها باستمرار وكلنا ثقة بأن الحلّ قريب”.