نقيب موظفي الخليوي: التوقف عن العمل يعني توقف كامل الخدمات للمواطنين

أشار نقيب موظفي الخليوي شربل نوّار في حديث لـ”النهار” إلى أنّ “النقابة أصدرت بياناً أعطت فيه المعنيين مهلة 48 ساعة للبت في مسألة رواتب الموظفين بعد أشهر من المماطلة قبل التوقف عن العمل”، موضحاً أنّه “خلال الأشهر الماضية، تأخرت رواتب موظفي ألفا، والشهر الماضي رواتب موظفي تاتش، وهذا الشهر موظفي الشركتين، علماً أنّه قطاع منتج ويوفر أموالاً لخزينة الدولة”.

أما لناحية توقف الموظفين عن العمل، فأكد شربل نوّار أنّ مركز خدمات العملاء سيتوقف، إضافة إلى تسليم وإيصال بطاقات التعبئة، ومن الممكن أن تتوقف خدمة الإنترنت عند المواطنين أيضاً، وبالتالي لم نقم بهذه الخطوة حتى الآن، إلا أننا بتنا مجبرين بعد التأخير والمماطلة في رواتبنا”.

يُذكر أنّ نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي في لبنان، أعلنت في بيان أصدرته اليوم ، عن “توجه الموظفين إلى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة للمعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار، موضحة النتائج السلبية التي ستنعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك”.

وجاء في بيان موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان الآتي: “تلفت النقابة عناية أهلنا وأحبائنا من المواطنين، إلى أنه وبعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة إلى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها حتى الساعة عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار دون وجه حق. سوف يتجه الموظفون مرغمين إلى التوقف عن العمل، ما سينعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك.

لذلك، يهمنا أن نؤكد لكل المعنيين أن قرار التوقف عن العمل هو قرار جدي وليس للاستهلاك الإعلامي، ويهمنا بالتالي أن نلفت نظر اللبنانيين إلى مفاعيل التوقف عن العمل وانعكاسه عليهم.