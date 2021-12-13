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نقيب موظفي القطاع الخليوي: لتطبيق عقد العمل الجماعي

13 - ديسمبر - 2021
موظفو ألفا وتاتش

موظفو ألفا وتاتش

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أكد نقيب موظفي القطاع الخليوي مارك عون أنّ “مطلبهم اليوم هو تطبيق عقد العمل الجماعي”، موضحاً أنّه “بعد توصلهم إلى حلّ مع وزير الاتصالات جوني القرم بخصوص التأمين الصحي، عاد الوزير إلى الصيغة السابقة التي تكبّد الموظف الكثير من التكاليف”.

وأشار في حديث عبر “النهار” إلى أنّ “ذلك ما دفعنا إلى الاستمرار في الإضراب”.

وتجمّع الموظفون في باحات الشركات منذ الصباح الباكر، وتوقفت كل عمليات خدمات الزبائن وأقفلت المتاجر كما توقف الموظفون عن تسليم بطاقات التشريج، واحجموا عن القيام بكلّ أعمال الصيانة على الشبكات”.

وأكّد الموظفون أنّهم لن يتراجعوا عن “الإضراب حتى تحصيل كامل الحقوق”.
وكان وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، أكد ان هذه المرحلة المصيرية تستجوب الدفاع بكل قوة للحفاظ على عقد العمل، وخصوصا أن هناك محاولات جدية لخرقه وحرمانكم من مكتسباتكم، وان أي تراجع ولو بجزء بسيط، سيجر علينا المزيد من القضم للحقوق، مما ينعكس سلبا على حمايتنا الصحية والاجتماعية وعلى عائلاتنا.

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