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أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق باعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 370 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

ونص القرار على ما يلي:

“المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:

اسم النموذج رمز النموذج عدد الصفحات

*طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ق7-3 4

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام ق4/7-3 4

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته

(الضريبة على القيمة المضافة)

* بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة ق 3-4 4

وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات ق4/ 3-4 4

المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.