نمر: لا تأثير إطلاقاً لحرارة الطقس على حصول هزّات أرضية

كتب الباحث في الجيولوجيا طوني نمر، اليوم على حسابه عبر منصة “إكس”: “أتلقّى العديد من الاتصالات حول تأثير ارتفاع درجة حرارة الطقس فوق معدّلاتها الطبيعية على حدوث هزّات أرضية”.

وأضاف، “الجواب هو انه يوجد صفر علاقة بين درجة الحرارة على سطح الأرض وبين حركة القشرة الأرضية، وبالتالي لا تأثير إطلاقاً لحرارة الطقس على حصول هزّات أرضية”.

هذا وترتفع درجات الحرارة، اليوم الخميس 25-4-2024، لتتخطى عتبة الـ٣٥ درجة، في بعض المناطق، خصوصًا الجنوبية.

وتقترب من عتبة الـ40درجة في الداخل الجنوبيّ وأقصى الشمال، قبل أن تعود وتضعف هذه الكتل بدءًا من الجمعة، ويعود تساقط الامطار مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٧ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ١٠٠٠ متر

– الجوّ: مغبر حار جدًا وغائم بسحب عالية

– الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية

وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜

– الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

– الانقشاع: متوسطة بفعل الغبار

– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.