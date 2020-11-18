نمير: لإعطاء المعلم حقّه كاملاً

اعتبر رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي وليد نمير في بيان، أن “العالم كله غير مهنته وامتهن مهنة التعليم، وليعلم الجميع كم هذه المهنة عظيمة وكم يضحي الاستاذ في سبيل بناء الاجيال”.

وقال: “ليعلم المسؤولون أن مكانة المعلم ووظيفته هي أصعب وظيفة، ولولاه لما كان الطبيب ولا الممرض ولا المهندس. فعليكم أن تعطوه حقه كاملا دون أي نقص”.

وختم: “ساعة تعليم أونلاين توازي ثلاث ساعات تعليم حضوري”.

ويتعلم التلاميذ في لبنان عن بُعد إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان والعالم.

ولاقى هذا الأمر في البداية صعوبة كبيرة لدى الأهالي والطلاب والأساتذة كون لبنان يستعين بهذه التقنية لأول مرة.