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نهاية أسبوع مستقرة لدولار السوق السوداء

منذ 21 ساعة
الدولار

الدولار

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سجل دولار اليوق السوداء صباح اليوم الأحد استقراراً إضافياً، إذ تراوح ما بين الـ22900 ليرة لبنانية للشراء و22850 ليرة لبنانية للبيع.

وكان الخبراء قد ردّوا ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى سببين، الأول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

وأشاروا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن الأزمة الحقيقية هي الشح بالدولار، مشددين على ضرورة أن تبرم الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد وإلا فنحن بطريقنا نحو الأسوأ، بحسب تصريحات نقلتها “صوت كل لبنان”.

يأتي ذلك وسط توقعات أن يسجل الدولار مزيدا من الارتفاع في الفترة القادمة، لأننا في تنافسية مع الدول لجهة الاستيراد.

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