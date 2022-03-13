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نهاية مأساوية لسائق حاول اجتياز حاجز للجيش في شعت - البقاع

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 9:23 مساءً
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أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ 11 / 3 /2022 وفي بلدة شعت – البقاع، حاولت سيارة نوع toyota tundra زجاجها داكن وبدون لوحات اجتياز حاجز ظرفي كان قد أقيم في المنطقة، حيث رفض سائقها الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف واجتاز شوكة حديدية كان قد وضعها العناصر في محاولة لمنعه من المرور، ما اضطرهم إلى اطلاق عدة طلقات في الهواء، ثم باتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء، وقد أصيب السائق وما لبث أن فارق الحياة.

وقد ضُبط داخل السيارة سلاح نوع كلاشنكوف وذخائر عائدة له، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص، بحسب بيان الجيش.
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