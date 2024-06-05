نهرا أصدر تعميماً جديداً .. ماذا طلب فيه؟

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً طلب فيه من القائمقامين وقيادة درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي والبلديات، دعوة المواطنين والمزارعين الى التنبه ورصد أي دخان متصاعد من المناطق الحرجية وعدم إشعال النار والتنبه من اعمال التخريب في الاحراج وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

وجاء في نص التعميم :

“مع بدء موسم الصيف وبسبب موجة الحر والجفاف التي يعاني منها لبنان يطلب الى جميع البلديات في محافظة لبنان الشمالي والتي يقع ضمنها أحراج ومناطق زراعية وخضراء:

أولا: دعوة كافة المزارعين والمواطنين الذين يقومون بتشحيل بساتينهم وأراضيهم لعدم اشعال النار تحسبا من اندلاع الحرائق والتعاون مع وزارة الزراعة ونواطير الأحراج.

ثانيا: دعوة المواطنين الى التنبه ورصد أي دخان متصاعد من المناطق الحرجية وابلاغ البلدية فورا عنها وأقرب مركز للدفاع المدني.

ثالثا: التنبه إلى أعمال التخريب التي يقوم بها أشخاص مندسون ومجرمون بحق الأحراج والطبيعة.

رابعا: تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين لمضمون هذا التعميم وطلب المؤازرة الأمنية اللازمة عند الضرورة وافادتنا عن الاجراءات المتخذة من قبلكم”.