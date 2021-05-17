نهرا طلب مؤازرة الجيش في إزالة المخالفات عن كورنيش الميناء

اصدر محافظ لبنان الشمالي، القائم بأعمال بلدية الميناء، القاضي رمزي نهرا، قرارا طلب فيه من “قيادة منطقة الشمال العسكرية في الجيش اللبناني المؤازرة في إزالة المخالفات والتعديات عن طول الواجهة البحرية – الكورنيش البحري – في مدينة الميناء”.

وجاء في نص القرار: “بما أن مدينة الميناء مدينة سياحية وتستقطب الزوار من كافة المناطق الشمالية واللبنانية ، خاصة بوجود الكورنيش البحري الذي يعد من اهم الواجهات البحرية في لبنان، ونظرا لكثرة التعديات والمخالفات والموبقات والتي هي في ازياد على الاملاك العامة، الامر الذي يسبب اذى مباشرا لاهل المدينة والجوار ، وحرصا منا على ابراز الوجه الحضاري للمدينة، ودرء الأذى والضرر عن اهلها اضافة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ومنع ازياد المصابين بفيروس كورونا.

لذلك، للتفضل بالعمل على ازالة جميع التعديات والمخالفات الحاصلة حاليا على الكورنيش البحري.”