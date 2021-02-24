الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نهرا: لا علم لمحافظة الشمال بالمتجر الذي يبيع أبقارا نافقة

24 - فبراير - 2021
رمزي نهرا

رمزي نهرا

A A A
طباعة المقال

أكد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أن المحافظة لا علم لديها بوجود متجر لبيع اللحوم في منطقة جبل البداوي بالشمع الأحمر.

وعلى الأثر، أصدر نهرا بيانا أكد فيه ان “عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل خبرا مفاده ان مفتشي مصلحة الاقتصاد في الشمال عمدت بمؤازرة دورية لأمن الدولة الى اقفال متجر لبيع اللحوم في منطقة جبل البداوي بالشمع الاحمر، بعد التأكد من بيع صاحبه لحوم البقر النافق. وتم توقيف صاحب المحل واخلاء سبيله بعد ساعتين، ومن ثم ازالة الشمع الاحمر عن ابواب المتجر، بإيعاز من أحد الموظفين النافذين في المحافظة”.

وأضاف البيان: “لذا يهم المحافظ ان يؤكد للراي العام اللبناني عامة والشمالي خاصة، أن المحافظة لا علم لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، كما ولم يتدخل اي موظف من المحافظة بهذه القضية”.

وأكد ان اي شخص يعمد الى بيع لحوم نافقة سيتحول فورا الى القضاء المختص وسيتخذ في حقه اشد العقوبات المنصوص عنها قانونيا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الامن الداخلي: بتفرق ع زيح
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي بحث مع وفد تركي التعاون الصحي بين البلدين
سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر في طرابلس
بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟