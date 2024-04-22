نهرا يتسلم عريضتين من كفيفان وكوبا ضد النازحين

زار وفد من بلدتي كفيفان وكوبا في قضاء البترون محافظ الشمال رمزي نهرا وقدم له عريضتين موقعتين من الأهالي عن الضرر اللاحق بهم جراء وجود النازحين السوريين في بلدتيهم.

وقد وعد المحافظ الوفد بمتابعة الموضوع .

وعلى الفور، طلب المحافظ نهرا من الاجهزة الأمنية المختصة الكشف على مخيمات النازحين السوريين في بلدة كفيفان وعلى الغرف المسكونة من قبل النازحين بصورة عشوائية وغير قانونية والعمل على إنذار جميع السوريين الذين لا يملكون إقامات قانونية بوجوب الإخلاء فورًا .

وطلب إيداعه محضراً بواقع الحال لكافة النقاط المثارة في شكوى الأهالي في المنطقة ليبنى على الشيء مقتضاه.

كما وعد المحافظ نهرا وفد أهالي كوبا بزيارة بلدتهم قريباً جداً للاطلاع ميدانياً على واقع الحال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظراً للشكاوى الكثيرة التي يتلقاها يومياً.