نهرا يدعي على مختلسي مليارات في بلدية الميناء

كشف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، القائم بأعمال بلدية الميناء، عن “عملية اختلاس مستندات وفواتير وتزوير بقيمة ملياري و400 مليون ليرة، تورط بها عدد من الموظفين في البلدية خلال الأشهر الماضية، بعد التدقيق بحسابات البلدية بالتعاون مع رئيس الدائرة المالية”.

وأعلن في بيان اليوم، “الادعاء على المتورطين لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي في الميناء وضد كل المشاركين والفاعلين والمتدخلين، بجرم تزوير الأموال العامة واختلاسها، لإنزال أشد العقوبات بحقهم والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة”.