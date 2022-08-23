نواب البقاع الغربي وراشيا تناولوا خطة توزيع الكهرباء

عقد نواب البقاع الغربي وراشيا قبلان قبلان، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، وائل ابوفاعور وغسان سكاف اجتماعا في المجلس النيابي، في حضور المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية والمهندس غسان جبران.

اثر اللقاء، اصدر المجتمعون البيان الآتي: “تمت مناقشة السبل الكفيلة بتوزيع الكهرباء بصورة عادلة في منطقة البقاع الغربي وراشيا، وتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع مع مؤسسة كهرباء ومصلحة الليطاني وفق الاسس التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق وسيتم دعوة وزير الطاقة والمياه والمدير العام لكهرباء لبنان والمدير العام لليطاني الى اجتماع مع النواب في المجلس النيابي في اليومين المقبلين لبدء التنفيذ الفعلي للخطة المتفق عليها”.