نواب الحاكم في مجلس النواب... هل من جديد؟

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النواب اضافة الى نواب حاكم المصرف المركزي الأربعة.

وأعلن عدوان، بعد الجلسة، التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة أنه سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء.

وكانت لجنة الادارة استمعت الى نواب الحاكم حول الاوضاع المالية والنقدية في البلاد.

وقال نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري، في حضور نواب الحاكم: “جرى عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة وأهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى”.