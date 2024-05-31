نواب دائرة بيروت الأولى: للإلتزام بالقانون والابتعاد عن التحريض الشعبوي

صدر عن نواب دائرة بيروت الاولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان، البيان التالي: “انفاذا لقرار مجلس بلدية بيروت رقم 45 تاريخ 28/1/2016 والقاضي بالطلب من الادارة إجراء ما يلزم لإخلاء العقار رقم 3940 منطقة الاشرفية العقارية (مساحته 792 م م ) و الذي تملكه بلدية بيروت، اسوة بعدد من العقارات الاخرى التي تم اخلاءها من المحتلين و هدمها، تقدم محافظ بيروت بدعوى لدى المدعي العام الاستئنافي في بيروت الذي اتخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور و ختمه بالشمع الاحمر، وقد تم تنفيذ قراره من قبل قوى الامن الداخلي.

وبعد فترة عاد المحتلون السابقون وفضوا الاختام بشكل مخالف للقانون وبدون قرار قضائي. فقامت عندها بلدية بيروت بالادعاء مجددا لدى النيابة العامة في بيروت بتاريخ 7/5/2024 التي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلين واعادته الى مالكه (بلدية بيروت) وباشرت قوى الامن الداخلي بتنفيذ القرار تباعا.

نحن نواب دائرة بيروت الاولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان، نؤكد على وجوب تطبيق القانون ونشكر مجلس بلدية بيروت ورئيسه ومحافظ بيروت والمدعي العام وقوى الأمن الداخلي على تجاوبهم وتحركهم السريع لإحقاق الحق، ونهيب بجميع المعنيين الالتزام بالقانون والابتعاد عن التحريض الشعبوي طائفيا كان او مناطقيا ومراجعة القضاء المختص”.