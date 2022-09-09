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نواب طرابلس يبحثون في آلية تأمين المياه للمدينة

منذ 11 دقيقة
مسجد في طرابلس شمال لبنان

مسجد في طرابلس شمال لبنان

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عُقد في دارة النائب “كريم كبارة” اجتماع استثنائي لمتابعة أزمة المياه المتفاقمة في مدينة طرابلس وضواحيها، ضم النواب: أشرف ريفي، طه ناجي، رامي فنج، جميل عبود وممثل النائب ايهاب مطر موسى العش، مع وفد من مؤسسة مياه الشمال والمدير العام الدكتور خالد عبيد ورئيس نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه لبنان الشمالي كمال مولود.

وبعد الإجتماع، تلا كبارة بيانًا قال فيه: “عرضنا خلال الاجتماع أزمة المياه التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، وبحثنا في آليات الحل خصوصًا لجهة العمل على تأمين التيار الكهربائي بشكل منتظم لمضخات المياه بما يمكنها من تزويد مناطق طرابلس بالمياه بشكل شبه دائم، ومن بين الحلول التي تمت مناقشتها: تأمين التيار الكهربائي لمؤسسة مياه الشمال من كهرباء لبنان أسوةً بباقي المناطق وسبل تعزيز هذه التغذية من خلال المحطات الكهرومائية بعد إعادة تأهيلها بشكل سريع، فضلًا عن تأمين كميات كافية من مادة المازوت عند الضرورة القصوى للحؤول دون انقطاع المياه عن طرابلس”.

وأضاف أنه “خلال الإجتماع، أجرينا اتصالًا بدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووضعناه في أجواء الإجتماع، وشدّد على وضع كل الإمكانات المتاحة للوصول الى الحلول التي طُرحت في الإجتماع. وقد أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة تتفيذ ما تم الإتفاق عليه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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