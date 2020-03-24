نواب في العزل المنزلي.. و نسبة التزام اللبنانيين بالتعبئة العامّة تسعين بالمائة

كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية النائب السابق وليد خوري ان التزام المواطنين بالتعبئة العامّة كان بنسبة تسعين في المئة أمس في جميع المناطق اللبنانية.

وفي حديث الى إذاعي، أشار خوري الى أن اللّجنة الصحية تنتظر ثماني وأربعين ساعة قبل إعطاء توصياتها الى مجلس الوزراء، مؤكداً الا قرار حتّى الآن بشأن إعلان حال الطوارئ والأمور متوقفة على مدى التزام اللبنانيين بالإجراءات.

ورأى خوري أننا في أواخر المرحلة الثالثة والهدف هو التقليل من عدد الإصابات اليومية الذي بدت نتائجه أمس، معلناً أنّ 12 مستشفى سيتم تجهيزه هذا الأسبوع بالمعدات الطبية المطلوبة.

وتوقع أن تزيد الحالات المصابة بكورونا متمنياً أن يتمكن الجسم الطبي من تلبية الحاجة.

ويتوقّع اختصاصيون، استمرار أزمة وباء “كورونا” حتى الصيف المقبل، ويؤكدون أن عمليات السيطرة على الوباء، يجب أن تتعامل مع كل حالة على حدة، بحيث تجري الفحوصات على كامل المحيطين بكل حالة مصابة.

ويذكرأن عدداً من النواب أكدوا انهم في العزل المنزلي سواء في بيروت وضواحيها او في قراهم منذ مدة، وانهم لا يختلطون بأحد، ولا معلومات لديهم عن أي مستجدات.