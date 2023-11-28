الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نواب كسروان يُبقون اجتماعاتهم مفتوحة: للتنبّه إلى هذه النقطة الجوهرية!

منذ 5 دقائق
نواب كسروان - الفتوح

نواب كسروان - الفتوح

A A A
طباعة المقال

عقد نواب كسروان  – الفتوح اجتماعًا في مجلس النواب لدرس كافة المواضيع التي تُعنى بالمنطقة وأهلها، لا سّيما فيما يتعلّق بمسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان.

وأكد المجتمعون في بيان، على “ضرورة إيجاد حلّ جذري لإعادة فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان في أسرع وقت ممكن. فالإقفال أثّر سلبًا على الاقتصاد الوطنيّ، وحال دون إنجاز معاملات المواطنين العقارية وتسديد الرسوم المعتمدة راهناً، كما حرمان الخزينة مداخيل إضافيّة، وتعطيل أعمال العديد من القطاعات”.

كما طالب النواب المجتمعون الحكومة ووزير الماليّة بضرورة التعاطي مع جبل لبنان أسوة بالمناطق الأخرى. وحذروا من الاستخفاف بهذا الملف، علمًا أنّه تمّ تقديم إخبارات بتجاوزات ومخالفات في باقي المناطق من دون أن يحرّك أحد ساكناً. وتساءل النواب هل إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حصرًا هو استهداف لهذه المنطقة لما تمثّله؟ وهل يجوز عرقلة شؤون المواطنين بهذا الشكل التعسّفي؟

وطالب النواب المجتمعون بإتمام معاملات المواطنين العالقة داخل الدوائر العقارية وتسديدها وفق الرسوم التي كانت سارية في حينها. ودعوا الحكومة ووزير المالية ومدير عام الدوائر العقارية إلى التنبّه لهذه النقطة الجوهرية، والعمل على حلّها بشكل فوري وأن تكون ضمن سلّم الأولويّات.

كذلك، تمنّى النواب المجتمعون على الموظفين العودة السريعة لإستئناف مهامهم بشكل طبيعيّ التزامًا بالقوانين المرعيّة الإجراء.

وعبّروا عن تفهّمهم للوضع آملين من وزير المالية إيجاد الآلية القانونية لتسهيل عودتهم لمزاولة عملهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لتسيير شؤون المواطنين.

إلى ذلك، أكّد نواب كسروان – الفتوح أنّهم سيبقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه المسألة كما كافة شؤون المنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    المكاري: سنفتح مع "إسرائيل" معركة قضائية لوسمها بالدولة القاتلة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: ها هو الدم يُزهر حريّة وفرحًا.. والوعد آت
    وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان
    بوشكيان: على "إسرائيل" وقف اعتداءاتها على الجنوب والتزام القرار 1701

    الأكثر قراءة

    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
    عناصر من كتائب القسام
    غزة تحت النار
    فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة