نواب لن يشاركوا في جلسة الغد!

أشارت معلومات موقع MTV إلى أنّ ثلاثة نواب من كتلة الاعتدال الوطني لن يشاركوا في جلسة مجلس النواب غدًا الثلاثاء، والتي سيصار فيها إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

في هذا الإطار، أشارت “الأنباء” الكويتية إلى أنّه تنتهي غدًا الثلاثاء لعبة تبادل الأدوار بين الحكومة ومجلس النواب في «تطيير» الانتخابات البلدية، حيث سيكون النقاش حول مدة التمديد. وسيتولى مجلس النواب، صباحًا، إقرار تأجيل هذه الانتخابات، فيما يجتمع مجلس الوزراء بعد الظهر ليقرر بدوره تمويل تلك الانتخابات بعد تأجيلها!

فيما يحضّر معارضو التأجيل وفي طليعتهم حزب «القوات اللبنانية»، الطعن بتشريع التأجيل الصادر عن مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، وواضح وفقًا لـ “الأنباء” الكويتية، إصرار «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» على الطعن بقرار مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، استنادًا إلى سابقة ألغى فيها المجلس الدستوري قرارًا لمجلس النواب السابق بهذا الشأن.