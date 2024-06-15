نواب: مشروع سد بسري الفضيحة لن تمر

توجّه النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وياسين ياسين إلى الرأي العام اللبناني بمعطيات جديدة حول قرض بسري الذي أهدر معظمه، مؤكدين أنّ ما حصل يعدّ “فضيحة” لافتين إلى أن “إصرار السلطة السياسية على تعويم مشروع سد بسري كشفت خلفياته رسالة البنك الدولي الموجهة بتاريخ 13 حزيران الجاري المتضمّنة طلب استرداد رصيد القرض والدفعات المسدّدة على حساب المشروع”.

وأشار النواب الأربعة إلى أنه “فيما تظهر الوقائع أن السلطة السياسية قد انفقت وأهدرت معظم قيمة القرض الذي تلقته لمشروع سد بسري على المتعهدين النافذين. واليوم بعد توجيه رسالة من قبل المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريت يطلب فيها رد الدفعة الأولى المستحقة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولار أميركي بحلول 30 حزيران، إضافة إلى الرصيد المستحق بقيمة 5,665,094 دولار أميركي، وأي رصيد غير مستخدم قبل 31 تشرين الأول، إضافة إلى التعويض البيئي التام للمنطقة والأشخاص المتضررين من المشروع. لم تجد السلطة السياسية إلا التذاكي على البنك الدولي لإقناعه بالاستمرار في المشروع لإخفاء الفضيحة والجريمة الكبرى”.

وأكّد النواب أن “هذا المشروع الفضيحة لن يمر وهذه الجريمة لن تبقى بدون ملاحقة ومحاسبة وعلينا التصدي لهذه الممارسات بكافة الوسائل المشروعة”.