نواب يتقدّمون باقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية... هذه تفاصيله

تقدّم النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، فريد البستاني، جورج عقيص فراس حمدان، ميشال الدويهي، مارك ضو وسينتيا زرازير، اليوم الإثنين، باقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة.

وفي تصريح لها، قالت يعقوبيان إن “اقتراح القانون الذي جرى تقديمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني ويجعلنا نصل إلى شعبٍ لبناني واحد”.

وأضافت: “الزواج المدني لا يُلغي الزواج الديني الذي يبقى متاحاً واقتراح القانون لا يهدف إلى استفزاز أي جهة”.

بدوره، قال الجميل إنّ “اقتراح القانون يحمي النساء والرجال والأطفال ويأخذنا إلى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة”، وأضاف: “سنقوم بكل ما يلزم لتحويله إلى واقع رغم كل الصعوبات”.

أما النائب جورج عقيص فأكّد أنّ “إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين”، وأضاف: “أحذّر من شيطنة هذا القانون ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً والناس تثور بسبب المكبّلات القانونية”.

من ناحيته، لفت النائب ميشال الدويهي إلى أنّ “قانون الأحوال الشخصية المقترح يُحقّق المساواة في العائلة ويُلغي التعدّدية الطائفيّة ويعزّز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية”، وأضاف: “الحضانة في هذا القانون مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل”.