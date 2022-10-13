نواب يطالبون بالاطلاع على نص الاتفاق.. وبري يتحرك

أعلن النائب ملحم خلف عن “توجيه كتاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ينصّ على أنّ اتفاقية الهدنة نصّت على أنّ حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949 لكّننا علمنا من الإعلام أنّّ الحدود البحرية رُسّمت بوساطة أميركية، وبما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد، وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق”.

كما دعا المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلّق بموضوع ترسيم الحدود.

لاحقاً، طلب برّي من الأمانة العامة للمجلس “إبلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكلّ من السادة النواب للإطلاع عليها بعد إقرارها في مجلس الوزراء”.