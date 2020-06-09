“نوارة دياب” المتعددة المواهب تحصل على وظيفة ثانية في وزارة التربية والتعليم العالي

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تداول ناشطون على وسائل التواصل صورة لقرار وزير التربية بتعيين لجنة عليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي في مراحل التعليم برئاسة وزير التربية طارق المجذوب.

وكان لافتاً ورود اسم السيد “نوارة دياب”” زوجة رئيس الحكومة حسان دياب. والتي تشغل منصب آخر في الحكومة أيضاً.

وانتقد الناشطون تولي زوجة رئيس الحكومة لمنصبين في وزارات الحكومة، مستذكرين كلامها خلال جولة في وزارة الإعلام عن ضرورة قبول اللبنانيين واللبنانيات بأعمال لم يعتادوها سابقاً، لإيجاد حل لارتفاع نسب البطالة.

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